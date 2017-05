Dader aanslag Dortmund deed inkopen in ons land

MU/BJM

De Russische dader van de aanslag van 11 april op de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund heeft - enkele weken voor hij toesloeg - inkopen gedaan in ons land.

Duitse speurders ontdekten dat Sergej W. tussen 7 en 11 maart 1.300 kilometer naar ons land reed met een huurauto en in een doe-het-zelfzaak onder meer verf kocht voor zijn springtuigen. De man wordt aangeklaagd voor twintigvoudige moordpoging.



In het onderzoek naar de aanslag op de Champs-Elysées in Parijs is overigens een man opgepakt die de kalasjnikov zou geleverd hebben aan de terrorist. Bij die aanval op 20 april werd één politieman doodgeschoten. (MU/BJM)