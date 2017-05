Oxfordstudente (24) steekt vriendje neer maar hoeft wegens 'uitzonderlijk talent' waarschijnlijk niet naar de gevangenis

Door: redactie

17/05/17 - 01u50 Bron: The Guardian, Twitter

Het prestigieuze Christ Church College in Oxford, waar Lavinia Woodward geneeskunde studeert. © thinkstock.

Geneeskundestudente Lavinia Woodward (24) is een van de meest talentvolle mensen uit haar jaar. Ze wil graag chirurg worden en alles ziet er ook naar uit dat dit gaat lukken. Ze haalt goede cijfers, publiceert al in medische vaktijdschriften. Maar dan, in de nacht van 30 september 2016, doet ze iets wat niemand had zien aankomen en wat haar zorgvuldig uitgestippelde carrière danig in de weg kan komen te staan: tijdens een hevige ruzie met haar vriend, steekt ze hem neer met een broodmes.

Lavinia ontmoette haar vriend, ook een Oxford student, via Tinder. Beiden waren ten tijde van de uit de hand gelopen ruzie onder invloed van drugs en alcohol. In een woedeaanval zou Lavinia de jongen met een broodmes in zijn been hebben gestoken, en een glas en een laptop op hem stukgesmeten te hebben.



De vrouw gaf de feiten in de rechtszaal toe. Normaal gezien zou de vrouw de gevangenis in moeten, maar de rechter overweegt om de gevangenisstraf te laten schieten. Ook Christ College, de school van Oxford University waar de vrouw aan studeert, zou haar normaal gezien moeten schorsen, maar heeft laten weten haar te willen blijven scholen wegens haar "uitzonderlijke talent".



Te zware straf

"Wat je gedaan hebt zal je nooit verlaten, maar het was behoorlijk ernstig. Normaal gezien zou je daarvoor minstens een gevangenisstraf krijgen, ofwel onmiddellijk, ofwel met uitstel", zei rechter Ian Pringle in de rechtszaal. De rechter beseft echter dat een gevangenisstraf alle kansen op een carrière in de medische wereld voor de vrouw afblokt en laat doorschemeren dat hij dat een te zware straf vindt. "Het lijkt me dat dit een alleenstaand geval is - een absoluut alleenstaand geval - en om daarvoor deze uitzonderlijk competente jonge vrouw zo te straffen dat ze de droom waar ze al lang naartoe werkt, niet kan waarmaken, lijkt mij een te zware straf", klonk het in de rechtszaal, waar Lavinia Woodward aanwezig was.



Volgens haar advocaat heeft Woodward, die met haar moeder in Milaan woont, tot nu toe geen gemakkelijk leven gehad en was ze onder andere zelf mishandeld geweest door een vorig vriendje.



Uiteindelijk besliste de rechter om zijn vonnis op 25 september te geven. In de tussentijd mag ze geen drugs gebruiken of ander crimineel gedrag vertonen en kreeg ze een straatverbod.