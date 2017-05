IMF staakt steun aan Suriname

Door: redactie

16/05/17

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de financiële ondersteuning aan Suriname stopgezet. Dat is gebeurd op verzoek van Suriname, heeft een woordvoerder van de financiële instelling vandaag aan het ANP bevestigd.

Minister van Financiën Gillmore Hoefdraad zei vorige week al in het Surinaamse parlement dat Suriname de steun voor de betalingsbalans niet meer nodig heeft. Volgens hem ziet de financiële situatie er nu beter uit dan in april vorig jaar. Toen bereikten Suriname en het IMF overeenstemming over een noodkrediet van 425 miljoen euro. Van dat bedrag is in juni vorig jaar alleen het eerste deel van een kleine 80 miljoen euro overgemaakt.



Na deze eerste steun verslechterde de relatie tussen Suriname en het IMF. De regering van president Desi Bouterse weigerde de subsidies op brandstof, elektriciteit en water verder af te bouwen, zoals het IMF had geëist. Volgens Bouterse zou een verdere verhoging van de prijzen niet te dragen zijn door de burgers. Voor het IMF was dit reden om de tweede betaling aan Suriname niet te doen.



Leningen

Inmiddels had de minister van Financiën op de internationale kapitaalmarkt via een obligatielening 550 miljoen Amerikaanse dollar opgehaald. Ook bij andere internationale organisaties zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank heeft hij geld geleend. Deze leningen hebben hem veel kritiek opgeleverd, omdat hij volgende generaties in Suriname opscheept met de terugbetaling.



De Surinaamse economie staat zwaar onder druk door de enorme daling van de prijzen van onder meer olie en goud en financieel wanbeleid. Daardoor is de financiële positie van het land uitgehold en is de economie in een recessie beland.