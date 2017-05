Oeganda verbiedt Nederlandse film wegens "verheerlijking homoseksualiteit"

kv

De vertoning van de Nederlandse film 'De Eetclub' is verboden op het Europese filmfestival in de Oegandese hoofdstad Kampala. De film zou, volgens de filmcommissie die de film vooraf bekeek, homoseksualiteit verheerlijken. Het nieuws wordt bevestigd door de Nederlandse ambassade in Kampala.

Volgens de commissie is er in verschillende scènes homoseksualiteit te zien of wordt erover gesproken. "In de tien minuten dat twee vrouwen homoseksualiteit verheerlijken, zeggen zij dat het huwelijk (waarschijnlijk met mannen) zwaar is! Dat gaat tegen de Oegandese waarden in", schrijft de commissie in een rapport, dat de ambassade op Facebook plaatste. Homoseksualiteit is verboden in het Oost-Afrikaanse land.



De commissie stoort zich er verder onder meer aan dat twee volwassenen zoenen waar kinderen bij zijn, er veel alcohol wordt gedronken, er seksscènes te zien zijn en er gerookt wordt, vooral door vrouwen.



Aan DPA merkt Pius Mwinangisa, van de bewuste commissie, op dat de Europese landen bijna 60 films indienden, en dat er maar eentje verboden is. "In plaats van verklaringen te posten, zou de Nederlandse ambassade ons beter uitleggen waarom de film toch toegelaten moet worden", aldus Mwinangisa.



De Nederlandse ambassade betreurt het besluit en trekt zich terug als deelnemer aan het festival.



De film is gebaseerd op een gelijknamige bestseller van de in Nederland populaire thrillerschrijfster Saskia Noort, over intriges binnen een vriendengroep in een exclusieve villawijk. De hoofdrollen worden gespeeld door Bracha van Doesburgh, Thom Hoffman en Mark van Eeuwen.