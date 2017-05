Vrijhandelsverdrag Singapore: "Noodzakelijke duidelijkheid over bevoegdheidsverdeling Europese Unie en lidstaten"

Bewerkt door: Dorien Busselot

Het advies van het Europese Hof van Justitie over het vrijhandelsverdrag met Singapore biedt "de noodzakelijke duidelijkheid over de verdeling van bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten". Zo heeft de Europese Commissie vandaag gereageerd op het oordeel dat ook nationale parlementen hun zegen moeten kunnen geven aan vrijhandelsverdragen die een systeem voor de beslechting van geschillen tussen overheden en investeerders bevatten.

De Commissie betoogde voor het Hof dat ze de exclusieve bevoegdheid heeft om de vrijhandelsakkoord met Singapore te sluiten, maar het Hof oordeelde dinsdag dat een aantal onderdelen van dat verdrag tot de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten behoren en dus niet zonder instemming van de lidstaten gesloten kunnen worden.



"Dit biedt de noodzakelijke duidelijkheid over de verdeling van bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten in dit specifieke akkoord", reageerde de woordvoerder van voorzitter Jean-Claude Juncker. Onder druk van de regeringen had Juncker er al mee ingestemd dat de nationale parlementen zich zouden kunnen uitspreken over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA), dat een meer transparant systeem voor geschillenbeslechting introduceerde.