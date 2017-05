Oekraïne blokkeert populaire Russische internetdiensten

KVE

16/05/17 - 11u25 Bron: Belga

© anp.

Oekraïne heeft vandaag een reeks zeer populaire Russische internetdiensten en websites geblokkeerd. Het gaat onder meer om de sociaalnetwerksites VKontakte - 'de Russische Facebook' - en Odnoklassniki, de zoekmachine Yandex, het portaal Mail.ru en Kaspersky, de leverancier van antivirussoftware.

Niet alleen de toegang tot de diensten en websites wordt geblokkeerd, ook de activa van de bedrijven in Oekraïne worden bevroren en hun commerciële en financiële operaties beperkt.



Na de annexatie van de Krim door Moskou in maart 2014 en het daaropvolgende conflict in het oosten van Oekraïne met pro-Russische separatisten trof Oekraïne al sancties tegen Rusland. Bij de gevechten in het oosten van Oekraïne vielen op drie jaar tijd al meer dan 10.000 doden.