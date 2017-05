Geschreeuw was het laatste wat buur van escorte hoorde voor haar vreselijke einde

© Facebook.

De gerechtelijke verhoren in verband met de dood van kok Marcus Volke (28) en van zijn transgenderpartner Mayang Prasetyo (27) gaan verder in het Australische Brisbane. Getuigen hoorden het koppel rond 1u30 op 3 oktober 2014 een laatste keer heftig ruziemaken. Prasetyo schreeuwde, Volke bleef onbewogen op de sofa zitten. Daarna zou hij haar vermoorden, haar lichaam in stukken snijden en koken. De stank in het flatgebouw was niet te harden.

Mayang Prasetyo. © rv. De vreselijke zaak kwam aan het licht toen de elektricien Brad Coyne argwaan kreeg. Volke had de man opgeroepen om een stroompanne te herstellen, veroorzaakt door de overgelopen, lugubere kookpot. De elektricien moest maar niet op de stank van Volkes "varkensstoofpotje" letten. Maar Volke zag ook vuilzakken en chemische producten rondslingeren in het appartement en hij rook bleekmiddel door de penetrante geuren. Verdacht allemaal.



Samen met de conciërge sloeg hij dan ook alarm, de politie kwam kijken, en Volke vluchtte weg, terwijl hij zichzelf van het leven probeerde te beroven door zijn keel over te snijden. Toen hij later in een container gevonden werd, had hij al te veel bloed verloren en overleed hij. Al snel werd duidelijk dat Volke was gevlucht omdat hij zijn partner had vermoord. Het stoofpotje bevatte geen varkensvlees maar de voet van Prasetyo.



Escorts

Voor de rechtbank werd het zakelijke verstandshuwelijk van Volke en Prasetyo - afkomstig uit Indonesië - uit de doeken gedaan. Hij had zware schulden, zij werkte als transgenderprostituee en verdiende daar goed geld mee. Volke kwam door allerhande mentale problemen niet meer aan de bak als kok en was eveneens escort. Zo kon het koppel samen Volkes schulden aflossen. Met het huwelijk in 2013 verwierf Prasetyo dan weer de nodige papieren om in Australië te kunnen blijven.



De relatie stond van in het begin onder druk, maar Volke kon geen kant op. Prasetyo dreigde ermee zijn dubbelleven aan zijn familie te verklappen, als hij haar zou verlaten.



Vuil van honden opkuisen

De namiddag voor de moord was Volke bij een klant toen Prasetyo hem belde. "Volke noemde haar zijn huisgenoot", hoorde de rechtbank. "Prasetyo was door de telefoon aan het schreeuwen naar Volke." Na dat gesprek zei Volke aan zijn klant dat hij naar huis moest "om het vuil van de honden op te kuisen".



Laat die avond van 2 oktober 2014 werd een buur gewekt door een stevige ruzie tussen Volke en Prasetyo, die een dik half uur duurde. De vrouw schreeuwde opnieuw en schold hem uit, "terwijl Volke onbeweeglijk en zonder reactie in zijn zetel in het appartement bleef zitten". Diezelfde buur werd rond 1u30 nog eens wakker en hoorde de twee weer ruziën. Het zou het laatste teken van leven van Prasetyo zijn. Volgens de politie werd ze later die ochtend van 3 oktober 2014 vermoord.



Hakmes

Om 18 uur verliet Volke zijn appartement om materiaal te gaan kopen om de moord te verdoezelen door het lijk van Prasetyo helemaal weg te werken. Daarna nam hij een taxi om naar de spoedafdeling van het Royal Brisbane-ziekenhuis te rijden. Hij was gewond aan zijn hand. Even na het middaguur de volgende dag ging hij opnieuw winkelen, ditmaal om een hakmes te kopen. Lees ook Elektricien moet kortsluiting verhelpen in flat waar man stoofpotje staat te maken. En dan begint hij vreemde dingen op te merken