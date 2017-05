Insemineerde fertiliteitsarts met eigen sperma? Families eisen DNA-test

IVI

16/05/17 - 10u01 Bron: AD, The Telegraph

De dokter zou jarenlang vrouwen bevrucht hebben met zijn eigen sperma in plaats van de door haar goedgekeurde donor. © Thinkstock.

Nederlandse families eisen in de rechtbank een vaderschapstest van de onlangs overleden Jan Karbaat. De fertiliteitsarts zou zijn eigen sperma gebruikt hebben tijdens inseminaties in de Rotterdamse kliniek Bijdorp.

Jan Karbaat is vorige maand op 89-jarige leeftijd overleden. Karbaat stond in de jaren '80 en '90 aan het hoofd van het medische centrum. Vorig jaar doken er echter voor het eerst geruchten op dat hij bij de Ivf-behandelingen zijn eigen sperma zou hebben gebruikt in plaats van de door de ouders gekozen donor. 23 ouders en kinderen willen nu een DNA-test van Karbaat. Volgens de ouders zijn er fysieke gelijkenissen tussen de fertiliteitsdokter en hun kinderen. Gelijkenissen die dus niet overeenkomen met karakteristieke van de moeder of de officiële donor.

60 kinderen? Karbaat zou eerder hebben toegegeven dat hij de biologische vader is van zo'n 60 kinderen. De kliniek Bijdorp moest in 2009 de deuren sluiten nadat er een aantal onregelmatigheden opdoken. Hij zou informatie, analyses en data van de kliniek vervalst hebben. Bovendien heeft hij dus ook het maximum van 6 kinderen per donor overschreden. Karbaat heeft in zijn testament laten opnemen dat er geen DNA-testen mogen worden afgenomen na zijn dood.