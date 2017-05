"Bommenlegger Borussia Dortmund kwam inkopen in België doen"

Door: redactie

16/05/17 - 09u09 Bron: Die Welt

Het huis in Rottenburg am Neckar waar verdachte Sergei V. gearresteerd werd. © epa.

Sergei V., de 28-jarige verdachte van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund op 11 april, is volgens de Duitse speurders enkele weken voordien met een huurwagen langs ons land gepasseerd. Hij kwam hier blijkbaar shoppen in een doe-het-zelfwinkel. Mogelijk om materiaal voor de bommen te kopen. Dat schrijft Die Welt.

Volgens de Duitse krant huurde Sergei V. tussen 7 en 11 maart een Seat Alhambra. Daarmee zou hij zo'n 1.300 km afgelegd hebben, van zijn thuisstad Rottenburg am Neckar naar Dortmund, daarna naar België en waarschijnlijk weer terug. Een zendmast naast een doe-het-zelfzaak in ons land pikte het signaal van de mobiele telefoon van Sergei V. op. De speurders vragen zich daarom af of de verdachte er onderdelen voor zijn latere bommen aankocht. In de huurwagen werden alvast sporen gevonden van groene verf, dezelfde kleur als die waarin de bommen die bij de spelersbus ontploften ter camouflage waren geschilderd.



Van 4 tot 14 april huurde Sergei V. opnieuw een auto, een Audi A6 Avant. Daarmee reed de Duitse Rus naar hotel L'Arrivée in Dortmund, vlakbij de plek waar de bewuste aanslag op 11 april plaatsvond.



Sergei V. wordt ervan verdacht de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund te hebben gepleegd uit hebzucht. Hij zou het aandeel van de club hebben willen doen kelderen om daaraan geld te verdienen.



Volgens zijn advocaat ontkent Sergei V. ook maar iets met de feiten te maken te hebben. Hij zou gewoon op vakantie geweest zijn in Dortmund.



In zijn woning in Rottenburg am Neckar werden hoe dan ook verdachte notities gevonden, deels in het Russisch en heel waarschijnlijk - volgens een expert - in het handschrift van de verdachte. Daarin gaat het onder meer over de ideale frequentie voor afstandsbedieningen, vermoedelijk voor de ontsteking van de bom.