Gouda gaat gebukt onder lawaai Schiphol: "Ze vliegen bijna elke minuut over mijn dak heen"

Door: redactie

16/05/17 - 07u23

© anp.

Het aantal mensen uit het Nederlandse Gouda dat de afgelopen drie maanden bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) medling maakte van vliegtuigoverlast is enorm gestegen.

In Gouda waren er in februari, maart en april 59 melders, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar slechts 1 persoon aan de bel trok. Het aantal melders zegt overigens niets over het aantal klachten, aangezien melders elke dag kunnen klagen. Hoeveel klachten er exact zijn, is volgens Sandro Broeke, manager bij BAS, ook nog niet bekend. "Maar de toename is echt heel fors. In deze periode is het totale aantal meldingen meer dan verdubbeld. Dit is een heel hoog klachtenpatroon."



Onderhoud

De overlast is te wijten aan groot onderhoud aan de Kaagbaan. Daardoor worden andere banen, zoals de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan, veel meer gebruikt. Dat zorgt voor veel meer (dalend) vliegverkeer in de regio, met name bij wind uit het noordoosten. De werkzaamheden aan de Kaagbaan, die per jaar goed is voor zo'n 160.000 vluchten, duren nog tot 24 mei. Daarna zal de baan de eerste nachten nog dicht blijven.



Het BAS stelde een top 25 samen van plaatsen uit het cluster Aalsmeerbaan (het gebied tussen pakweg Alphen en Apeldoorn) waar de meeste meldingen vandaan kwamen. Het steen en been klagende Bodegraven staat stijf bovenaan, met 101 klachten. Maar ook Nieuwkoop (van 5 naar 39), Oudewater (van 0 naar 15) en Montfoort (van 0 naar 19) leveren beduidend meer melders af dan in het voorjaar van 2016.