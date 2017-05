Bekende Mexicaanse misdaadjournalist doodgeschoten

kv

15/05/17 - 23u47 Bron: ANP, The Telegraph

Javier Valdez Cárdenas © ap.

MEXICO Javier Valdez Cárdenas, een van de bekendste misdaadjournalisten in Mexico, werd vandaag op klaarlichte dag doodgeschoten in zijn thuisstaat Sinalao, tevens de vaste uitvalsbasis van het Sinalao-kartel van de beruchte drugbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman.

Kogels vliegen om de oren

De reporter spendeerde zijn hele leven in de stad Culiácan en kreeg in 2011 nog een Internationale Persvrijheidsprijs voor zijn berichtgeving over drugssmokkel en georganiseerde misdaad.



Valdez besefte dat zijn werk levensgevaarlijk was. "Op de plek waar ik werk, Culiacán in de staat Sinaloa, is het gevaarlijk om in leven te zijn", stelde hij volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten (CJP) na het winnen van de prijs in zijn speech. Hij omschreef de omstandigheden waaronder hij journalistiek bedreef als "lopen op een onzichtbare lijn die is getekend door de schurken, die drugs smokkelen en in de regering zitten, in een veld dat is bezaaid met explosieven".



"Leven in Sinaloa is een bedreiging en een journalist zijn, is een bijkomende bedreiging," zei hij nog. "We hebben geleerd hoe we moeten leven in tijden waarin de kogels ons om de oren vliegen."