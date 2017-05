SPD weigert coalitie met CDU in Noordrijn-Westfalen

Door: redactie

De Duitse sociaaldemocratische partij SPD in Noordrijn-Westfalen, die tot voor kort met de groene partij samen een regering vormde in de grootste Duitse deelstaat, wil niet met de christendemocratische CDU in een grote coalitie stappen. Dat hebben de partijleiders gisterenavond gemeld.

De CDU ging er maandagavond mee akkoord om met de Vrije Democratische Partij FDP coalitiegesprekken te starten, maar er werd nog geen datum vastgelegd voor die bijeenkomst, aldus een woordvoerder van FDP. Eerder dreigden FDP-leiders er nochtans nog mee dan ze liever in de oppositie zouden willen zitten dan in een coalitie te stappen met de christendemocraten. Volgens de huidige zeteltelling zou een CDU-FDP-coalitie een nipte meerderheid van 100 op 199 zetels hebben in het parlement.



"Rotsachtige weg tot nationale verkiezingen"

De sociaaldemocratische bondskanselier-kandidaat Martin Schulz, voor wie de deelstaatverkiezing in zijn thuisbasis een test was voor de nationale verkiezingen van september, verklaarde maandag nog dat de weg naar de nationale verkiezing "rotsachtig" zal worden. "We hebben nog een lange weg te gaan tot de verkiezing, die rotsachtig en moeilijk wordt", aldus Schulz, die toevoegde dat zijn SPD "door de strijd gehard is" en zal vechten om de kiezers terug te winnen.



Bittere nederlaag

De SPD verloor Noordrijn-Westfalen bijna 8 procent tegenover de verkiezingen van 2012, en eindigt volgens voorlopige resultaten op de tweede plaats met 31,2 procent, na de CDU (33 procent). "Hoe bitter deze nederlaag ook is, ze betekent een duidelijke uitdaging voor de volledige SPD om te vechten in de aanloop naar de nationale verkiezing", zei ook ontslagnemend deelstaatpremier Hannelore Kraft, die zondagavond vanwege het historisch slechte resultaat van de SPD haar terugtreding uit de politiek aankondigde.