Merkel en Macron bereid om Europa te vernieuwen

Tijdens zijn eerste buitenlandse reis als Franse president is Emmanuel Macron vandaag in Berlijn met militaire eer onthaald door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Beide politici verklaarden bereid te zijn de Europese Unie te moderniseren en daartoe te bestaande verdragen te wijzigen.

De twee leiders hebben met elkaar overlegd en zullen samen het avondmaal nuttigen. Centraal in de gesprekken staan de toekomst van de Europese Unie en nieuwe accenten in de bilaterale betrekkingen. Macron reisde al een dag na zijn ambtsovername naar de Duitse hoofdstad.



Op hun eerste gezamenlijke persconferentie zei Merkel volgens de Franse nieuwszender BFMTV dat de Duitse belangen "verregaand verbonden" zijn met die Frankrijk. Macron viel Merkel bij door te zeggen dat het "welslagen" van beide landen "nauw (met elkaar) verbonden is".



Beiden zeiden niettemin een "nieuwe dynamiek" in de bilaterale relaties te willen.



Macron zei te zijn verkozen op een "resoluut Europees project". Maar Europa moet volgens de nieuwe Franse president "minder bureaucratisch" zijn. Merkel en Macron stelden een "stappenplan" voor projecten in Europa en de eurozone in het vooruitzicht. Daartoe zal er na de parlementsverkiezingen van juni een gezamenlijke regeringsbijeenkomst zijn.



Beide politici verklaarden ter modernisering van de Europese Unie bereid te zijn bestaande verdragen te wijzigen. "Vanuit Duits oogpunt is het mogelijk de verdragen te veranderen als dat zin heeft", zei Merkel. Macron viel haar bij door te verklaren dat er wat hem betreft daaromtrent "geen taboes" zijn.



De Franse agenda zal er één van "diepgaande hervormingen" zijn, "want Frankrijk heeft er nood aan", zei Macron nog. Zijn geplande economische en sociale hervormingen zijn ook belangrijk om Europa vooruit te helpen. Macron specificeerde uitdrukkelijk dat hij de hoge werkloosheid wil aanpakken.



Volgens de nieuwe bewoner van het Elysée hebben beide landen een "historisch moment" bereikt. Gezien de opmars van het populisme moeten Frankrijk en Duitsland nauw samenwerken.