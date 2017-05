"Trump ondermijnt Amerikaanse democratie"

Door: redactie

15/05/17

video "President Trump ondermijnt de Amerikaanse democratie." Dat zegt James Clapper, de voormalige directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten, in een interview met CNN. Clapper ziet een dubbele dreiging: extern is er de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen en intern het ontslag van FBI-directeur Comey.