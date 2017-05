Migratie doet Nederlandse formatie stranden

EB

Informateur Edith Schippers. © ANP.

De poging om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt. De besprekingen zijn vastgelopen, liet informateur Edith Schippers vanavond weten. Er is hard gewerkt maar de kloof tussen de partijen kon niet worden gedicht, liet ze in een toelichting weten.

"Uiteindelijk hebben we helaas moeten vaststellen" dat de verschillen op bepaalde onderwerpen te groot waren, zei Schippers. De opvattingen over migratie bleken het struikelblok bij het overleg. Daar liep het op stuk, aldus de VVD-politica.



Ze heeft de gesprekken afgerond die zij in opdracht van de Tweede Kamer voerde met de onderhandelaars van de grootste partij VVD en de drie grootste winnaars van de verkiezingen (CDA, D66 en GroenLinks).



Schippers wil haar eindverslag zo snel mogelijk afronden en aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze sprak sinds eind maart met de onderhandelaars van de vier partijen over de mogelijkheden van een kabinet. Lees ook Edith Schippers kan als informateur aan de slag na Nederlandse verkiezingen

