Elektricien moet kortsluiting verhelpen in flat waar man stoofpotje staat te maken. En dan begint hij vreemde dingen op te merken

Een technicus die voor een kortsluiting naar een appartement in het Australische Brisbane was geroepen, heeft een gruwelijke moord aan het licht gebracht. De jonge chef Marcus Volke (27) stond er een stoofpotje te maken in de keuken en had gemorst op een elektrische leiding, waardoor de elektriciteit uitviel. Hij vroeg de elektricien tijdens de herstelling niet te letten op alle rommel in de flat. Maar dat deed de man wel en hoe meer hij zag, hoe ongeruster hij werd.

© Facebook. "Sorry voor de geur die hier hangt", kreeg vakman Brad Coyne meteen te horen toen hij op zaterdag 4 oktober 2014 aanklopte bij Volker. "Ik ben een varkensstoofpotje aan het klaarmaken en mijn ketel is overgekookt op de elektrische oven. En nu heb ik geen elektriciteit meer."



Stank

Toen Coyne rondkeek, zag hij op verscheidene plaatsen in de flat vuilniszakken liggen. Hij merkte ook flessen met chemische producten op en rubberen handschoenen. En dan die stank, gemengd met de geur van bleekmiddel. Hij haastte zich om het defect te herstellen en vertrok. Maar op zijn weg naar buiten kwam hij de conciërge tegen en die vertelde dat de geur er al enkele dagen hing en dat hij de vrouw van Volker niet meer had gezien sinds het koppel twee dagen eerder slaande ruzie had gehad. Zij liet normaal altijd hun drie pups uit. Samen besloten ze voor de zekerheid de politie te bellen. (lees hieronder verder)

De twee agenten die ter plaatse kwamen, merkten ook meteen de stank op. Toen Volke opendeed en de mannen zag, sloeg hij vrijwel meteen op de vlucht. Hij probeerde zich intussen de keel over te snijden. Hij rende via de terrasdeur een wegje op achter het gebouw, een bloedspoor achter zich trekkend.



Reanimeren

Er werd meteen versterking opgeroepen en 15 agenten kamden de buurt uit. Zij vonden hem even later in een container, leeggebloed. Pogingen om hem nog te reanimeren mislukten. (lees hieronder verder) © Facebook.

Het was pas toen de politie het appartement doorzocht, dat de ware gruwel van de zaak aan het licht kwam. In de stoofpot werd iets gevonden wat op een menselijke voet leek. En in een vuilniszak naast de wasmachine bleken nog meer menselijke resten te zitten. Onderzoek wees later uit dat die toebehoorden aan de vrouw van Volke, Mayang Prasetyo. (lees hieronder verder) © Facebook.

Volke bleek jaren een dubbelleven geleden te hebben, zo was ook vandaag te horen op de eerste zittingsdag van een speciaal onderzoek naar de dood van het koppel. De man was eerst aan de slag geweest als chef, maar raakte zijn werk kwijt omwille van mentale problemen. Om zijn schulden af te betalen besloot hij daarop aan de slag te gaan als mannelijke escort.



Transgender

En het was tijdens die activiteiten dat hij Mayang Prasetyo uit Indonesië leerde kennen, een transgender die voor rijk cliënteel werkte en tot 500 dollar per uur verdiende. Ze stuurde het geld naar haar arme moeder in haar thuisland, zodat die haar twee zussen naar school kon laten gaan. Zonder te zeggen waar het vandaan kwam. (lees hieronder verder) © rv.

De twee kwamen overeen dat ze elkaar zouden helpen. Zij zou hem in contact brengen met klanten en hij zou met haar trouwen, zodat ze een verblijfsvergunning zou krijgen. Ze reisden intussen de wereld rond en woonden een tijd in Denemarken, waar het koppel in 2013 ook effectief in het huwelijksbootje stapte. Een jaar later keerde ze terug naar Australië en gingen ze in een nette buurt wonen. In het appartement waar zich enkele maanden later, op donderdag 2 oktober, de gruwel zou afspelen.



Ruzie

Volgens de politie zou de dood van de vrouw niet met voorbedachten rade gebeurd zijn, maar eerder het gevolg geweest zijn van een uit de hand gelopen ruzie. "De ware toedracht zullen we naar alle waarschijnlijkheid nooit kennen", aldus Detective Senior Sergeant Tom Armitt. (lees hieronder verder) © Facebook.