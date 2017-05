TUI voelt malaise in Turkije en Noord-Afrika

KVDS

15/05/17 - 11u14 Bron: Belga

Het internationale reisconcern TUI ziet nog altijd een tanende interesse in reizen naar Turkije en Noord-Afrika. Dat maakte het Duitse bedrijf bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Vakantiegangers mijden die regio's nog altijd als gevolg van eerdere aanslagen en politieke onrust.

Tegenover de krimp in Noord-Afrika en Turkije, ziet TUI wel een stijgende vraag naar vakanties in onder meer Spanje en Griekenland. Ook Cyprus, Kaapverdië, het Caribisch gebied en de Canarische eilanden winnen als reisbestemmingen aan populariteit.



Vanuit Nederland, België en Luxemburg ligt de omzet van TUI dit zomerseizoen tot nu toe 7 procent hoger, mede dankzij 3 procent meer klanten. In totaal zag TUI zijn omzet in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar met ruim 3 procent stijgen, naar bijna 6,4 miljard euro.