Moskou en Riyad verlengen akkoord over verlaging olieproductie tot maart 2018

De twee grootste olieproducenten ter wereld, Rusland en Saoedi-Arabië, hebben maandag in een gemeenschappelijk persbericht laten weten dat ze het akkoord over de verlaging van de productie willen verlengen tot en met maart 2018. De aankondiging komt er na een ontmoeting tussen de Russische Energieminister Alexander Novak en zijn Saoedische ambtgenoot Khaled Al-Faleh in Peking, en voor een vergadering, op 25 mei, van de leden van de Opec, de Organisatie van olie-exporterende landen.