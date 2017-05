Eerste dode door opstand militairen in Ivoorkust

Door: redactie

Muitende soldaten houden het verkeer tegen in Bouake, de tweede grootste stad van Ivoorkust. © afp.

De muiterij van militairen in Ivoorkust heeft een eerste dode geëist. Een man die zaterdag door een kogel van de militairen werd geraakt, overleed gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, aldus zijn familie. De muitende militairen eisen het geld dat hen in januari beloofd werd, na een eerste opstand.

Bij het geweld raakten ook al een twintigtal mensen gewond, onder wie verschillende burgers die geraakt werden door kogels die door de militairen afgelopen weekend in de lucht werden afgeschoten in Bouaké, in het centrum van het land. Volgens getuigen zouden de militairen ook enkele inwoners hebben mishandeld. En ook in Korhogo, een belangrijke stad in het noorden van het land, is er sprake van geweld, geweerschoten en blokkades door muitende militairen.



Zondag werden de eerste stappen gezet voor een dialoog, met de onderhandelingen met voormalige zonecommandanten van de ex-rebellie waarvan de muitende soldaten deel uitmaken. Ten gevolge van die gesprekken hebben de soldaten de blokkades opgebroken op de belangrijkste verkeersas in het land.



Disciplinaire maatregelen

De stafchef van het leger heeft verzekerd dat er een "militaire operatie" aan de gang is, heeft "een nieuwe oproep gelanceerd aan de ongedisciplineerd soldaten om de wapens neer te leggen". Hij heeft gedreigd met "de strengste disciplinaire sancties".



De miltiaren die in opstand kwamen, eisen de rest van de premies die hen beloofd werden tijdens een eerste muiterij in januari. In het kader van een akkoord werd in januari een eerste schijf geld overgemaakt, en begin deze maand zouden ze een tweede schijf ontvangen.