Merkels CDU wint in Noord-Rijnland-Westfalen, SPD verliest zwaar

SPS

14/05/17 - 18u31 Bron: Belga

Armin Laschet van het CDU reageert euforisch op de eerste exitpolls. © reuters.

De christendemocratische CDU van kanselier Angela Merkel heeft de toonaangevende deelstaatverkiezingen in Noord-Rijnland-Westfalen gewonnen, zo blijkt uit prognoses van de openbare omroepen ARD en ZDF net na het sluiten van de stemlokalen. De sociaaldemocratische SPD leed zwaar verlies.

De CDU is volgens het ZDF en de ARD samen goed voor 34,5 procent van de stemmen, de SPD voor 30,5 procent.



De in Noord-Rijnland-Westfalen regerende SPD haalde bij de vorige stembusgang nog 39,1 procent.



De rechtspopulistische AfD haalt met 7,5 procent de kiesdrempel in de meest bevolkte deelstaat van Duitsland en zal zo zijn intrede maken in het parlement van een dertiende Duitse deelstaat.



De Groenen zijn goed voor 6,0 procent, de liberale FDP 12,0 procent en die Linke net 5,0 procent, melden ZDF en ARD overeenstemmend.