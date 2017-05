SPS

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in Congo twee nieuwe mogelijke gevallen van ebolabesmetting gevonden.

Er zijn nu in het noordoosten van het Midden-Afrikaanse land al elf mogelijke gevallen waarbij het dodelijke virus heeft toegeslagen. Drie mensen zijn aan de infectie gestorven.



De WHO werkt samen met de regering in Kinshasa om de uitbraak van ebola aan te pakken.