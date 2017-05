Vijf kinderen gedood door mortieraanval in Afghanistan

bewerkt door: LS

14/05/17 - 14u23 Bron: Belga

Vijf kinderen van zeven tot twaalf jaar oud zijn vandaag omgekomen bij een mortieraanval in de Afghaanse provincie Laghman. Twee andere kinderen raakten gewond. De aanval is vermoedelijk gelanceerd door de taliban.

De kinderen waren op het moment van de ontploffing aan het spelen in een veld, zo heeft een woordvoerder van gouverneur Sarhadi Zwak bekendgemaakt.



De voorbije maanden kwam het in Laghman meermaals tot gewelddadige botsingen tussen de Taliban en Afghaanse veiligheidsdiensten en daarbij vallen vaak kinderslachtoffers. Volgens het laatste VN-rapport over burgerdoden in Afghanistan zijn de eerste drie maanden van dit jaar alleen al 210 kinderen gedood.