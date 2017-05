Europol vreest morgenochtend nieuwe golf van wereldwijde cyberaanval

Door: redactie

14/05/17 - 12u42 Bron: Belga

© afp.

De wereldwijde cyberaanval met ransomware die vrijdag is losgebarsten, heeft volgens Europol-topman Rob Wainwright 200.000 slachtoffers gemaakt in minstens 150 landen. Het gaat in de eerste plaats om bedrijven, zo zei hij in een interview met ITV. Zaterdagavond was nog sprake van zowat 75.000 slachtoffers. Hij waarschuwt ook dat morgenochtend nog meer computers besmet kunnen geraken wanneer mensen opnieuw naar hun werk gaan.