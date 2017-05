"Hij is gemeen en heeft me vernederd": Valls haalt uit naar Macron

Le Journal du Dimanche

Valls en Macron in 2016. © afp.

Net op de dag dat Emmanuel Macron de sleutels van het Elysée in handen krijgt, haalt ex-premier Manuel Valls zwaar uit naar de nieuwe president. "Hij is een gemeen iemand, kent geen regels en dus ook geen grenzen", zegt Valls, die deze week nog werd afgewezen door Macrons partij.

Ook Valls zelf ziet het manoeuvre als een vernedering, zo zegt hij vandaag in een interview met Le Journal du Dimanche. "Uiteindelijk is er helemaal niets grootmoedigs aan dat verhaal. Ze spelen het tot op het bot, vernederen hem, isoleren hem om uiteindelijk op een compromis uit te komen", klinkt het over zichzelf.



"Het parlement heeft mij nodig"

Valls heeft erover nagedacht om de handdoek in de ring te gooien, maar besliste uiteindelijk zelf verder te gaan. "Na de drie dagen die ik meegemaakt heb, zouden anderen zin hebben ermee te stoppen. Ik heb er over gesproken met mijn echtgenote. En om even onbescheiden te zijn: ik denk dat men mij nodig heeft. Men heeft mij nodig in het parlement."



Toch is het maar de vraag of het ooit nog goed komt tussen Macron en Valls. "Ik ben heel duidelijk over Macron en zijn ploeg. Hollande is een gemeen iemand, maar dat past in een kader. Macron is gewoon gemeen, kent geen regels en dus ook geen grenzen."



Goede woorden

Al heeft de ex-premier uiteindelijk ook een paar goede woorden over voor de nieuwe president. "Zijn intrede aan het Louvre was positief. Die mix van jeugdigheid en traditie, dat was goed. Ik heb geen probleem met bonapartisme, ik weet dat dit land symbolen nodig heeft, iets wat François Hollande vergeten is."