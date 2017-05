Frankrijk heeft een nieuwe president: Emmanuel Macron

Redactie

François Hollande heeft zondagochtend officieel de macht overgedragen aan de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Beide heren zaten net voor de inauguratie van Macron nog onder vier ogen samen op het Elysée, onder meer om Macron enkele staatsgeheimen én de nucleaire codes toe te vertrouwen.

Parlementsverkiezingen

Macron zal nu snel zijn eerste minister aanduiden en een regering vormen. Heel wat voorgangers deden dat nog op de dag van hun aantreden zelf. Volgens Macrons entourage zou hij echter nog tot maandag wachten. Daarnaast is het vooral uitkijken naar de uitslag van de parlementsverkiezingen van 11 en 18 juni. De voormalige zakenbankier en oud-econmieminister onder Hollande is met zijn jonge beweging immers allerminst zeker van een meerderheid in de Assemblée nationale.



Intussen raakte ook bekend dat de Franse ambassadeur in Duitsland, Philippe Etienne, diplomatiek raadgever wordt van Macron. De nieuwe Franse president is vast van plan om de Frans-Duitse as aan te halen en zo de Europese Unie een nieuw elan te geven. Maandag vertrekt Macron ook meteen richting Berlijn voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.



Macrons oude kabinetschef Alexis Kohler is aangesteld als secretaris-generaal van het Elysée.