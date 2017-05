Man vindt fabelachtige Vikingschat van 2,33 miljoen. Maar dan keert zijn geluk

Koen Van De Sype

14/05/17 - 07u09 Bron: The Sun

© Facebook.

Een van de belangrijkste vondsten ooit gedaan in Schotland: zo wordt de Vikingschat omschreven die Derek McLennan (49) in 2014 bovenhaalde in een veld in Dumfries en Galloway. En daar is nu ook een bedrag opgeplakt. National Museums Scotland moet hem er binnen het half jaar 2,33 miljoen euro voor betalen. En het komt van pas, want intussen sloeg het noodlot toe.

"We zijn de vinder dankbaar dat hij deze ongelofelijke artefacten heeft aangegeven", zegt woordvoerder Evelyn Silber van het Scottish Archaeological Finds Panel. "Bij de objecten zijn onder meer decoratieve glazen kralen, zilveren armbanden en broches, een gouden ring, een gouden pin in de vorm van een vogel en een zwaar gedecoreerd verguld vat, waarvan er maar twee andere soortgelijke bestaan. Ze zullen geconserveerd en tentoongesteld worden voor het publiek. De mysterieuze omstandigheden waarin de schat werd bewaard en zijn unieke kwaliteit zullen veel volk trekken."

National Museums Scotland heeft nu zes maanden gekregen om het geld bij elkaar te krijgen om Derek te betalen. En het kon niet op een beter moment komen, want intussen keerde het geluk van de man en zijn partner Sharon McKee (43) uit Ayrshire. Zeven maanden geleden raakten ze met hun wagen van de weg en kropen ze door het oog van de naald. En ze revalideren nog altijd.