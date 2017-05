Eerste test voor Martin Schulz: Noordrijn-Westfalen naar stembus voor deelstaatverkiezingen

Door: redactie

Martin Schulz tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Duisburg. © reuters.

De meer dan 13 miljoen stemgerechtigden in Noordrijn-Westfalen, de grootste Duitse deelstaat, trekken vandaag naar de stembus voor deelstaatverkiezingen. De verkiezing wordt gezien als een test voor Martin Schulz, de kanselierskandidaat van de sociaaldemocratische SPD, in de aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen van 24 september.

Noordrijn-Westfalen is de deelstaat met de grootste bevolking in Duitsland: de ongeveer 18 miljoen inwoners zijn goed voor een vijfde van de volledige bevolking. De deelstaatverkiezingen krijgen er daarom vaak het predicaat "kleine parlementsverkiezingen" mee. De regio geldt ook als de bakermat van de Duitse sociaaldemocratie. Met Hannelore Kraft heeft de SPD er bovendien een populaire minister-presidente die goed met de mensen kan omgaan en zich oprecht bekommert om haar deelstaat.



Schulz-effect

Toch oogt de balans van de voorbije jaren voor de rood-groene coalitie in Noordrijn-Westfalen niet geweldig, en na nederlagen bij de vorige deelstaatverkiezingen is het afwachten wat er nog overblijft van het zogenaamde "Schulz-effect". Onmiddellijk na de benoeming van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement begin dit jaar tot kanselierskandidaat scheerde de SPD hoge toppen in de peilingen, maar na de verkiezingen Saarland en Sleeswijk-Holstein, die beide gewonnen werden door de CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel, heeft de euforie plaats gemaakt voor ontnuchtering.



Volgens de peilingen wordt het vandaag een nek-aan-nekrace tussen de christendemocraten en de SPD. In totaal nemen 31 partijen deel aan de deelstaatverkiezingen, waaronder groepen die opkomen voor dierenrechten, migranten en vegetariërs, en extreemlinkse en -rechtse partijen.



De stembureaus zijn open van 08.00 tot 18.00 uur.