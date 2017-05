Minstens twee doden en meerdere gewonden bij treinontsporing in Griekenland

IB

14/05/17 - 03u30 Bron: REUTERS, BELGA, ANP

Reddingswerkers en toeschouwers bij het wrak van de trein nabij Thessaloniki in Griekenland. © ap.

Bij een treinongeluk nabij de Griekse havenstad Thessaloniki zijn gisterenavond ten minste twee doden en minstens vijf gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters.

Een intercity-trein van de hoofdstad Athene naar Thessaloniki met vijf wagons ontspoorde gisterenavond rond 18:40 Belgische tijd door nog onbekende oorzaak. Lokale media meldden dat de trein daarop tegen een huis tot stilstand kwam. Op de plaats van het ongeval zijn reddingsdiensten massaal aanwezig.



Exacte gegevens over het aantal slachtoffers ontbreken nog, aangezien verschillende bronnen verschillende cijfers geven. De Griekse spoorwegen meldde in eerste instantie dat er vier doden waren, maar trok die verklaring later weer in. De regionale gouverneur Apostolos Tzitzikostas liet weten dat twee mensen stierven en twee anderen in kritieke toestand zijn. Minstens vijf mensen, onder wie de treinbestuurder, raakten gewond. Volgens Griekse media zaten er zo'n 70 mensen in de trein.



"De dood kwam langs", beschrijft buurtbewoner Yorgos Mylonas de ramp aan de Athens News Agency. "Ik hoorde een vreemd geluid en zag toen hoe de trein zich in het huis van mijn buren ramde."



De bewoner van dat huis, een 24-jarige man, kon zijn woning net voor de botsing via het balkon verlaten.



Het Griekse spoor is vanwege de economische crisis in een slechte staat, aldus persagentschap dpa.