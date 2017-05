Homo's en lesbiennes demonstreren in Cuba voor gelijke behandeling

Door: redactie

13/05/17 - 23u54 Bron: ANP

Homo's en lesbiennes demonstreren in de Cubaanse hoofdstad tegen homohaat en voor gelijke behandeling. © afp.

In de Cubaanse hoofdstad Havana hebben honderden homo's en lesbiennes gedemonstreerd tegen de homohaat en voor gelijke behandeling in hun land. De demonstranten zwaaiden tijdens hun mars door de stad met regenboogvlaggen en scandeerden de leuze "revolutie ja, homofobie nee.''

De demonstratie werd aangevoerd door Mariela Castro, de dochter van president Raul Castro. Zij zet zich al jaren in voor homorechten in haar land. Volgens haar "heeft de socialistische regering van het land de afgelopen jaren weliswaar iets verbeterd, maar blijft er nog heel veel te doen voor de mensenrechten van homo's en lesbiennes.''



De gelijke behandeling van de groepen is in Cuba al jarenlang de inzet van verhitte discussies. Met name de oude garde van de communistische partij is niet voor gelijkschakeling van de rechten.