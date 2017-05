Politie laat niets aan toeval over tijdens presidentiële machtsoverdracht

bewerkt door: sam

13/05/17 - 22u38 Bron: Belga

© ap.

Frankrijk Zowat 1.500 politiemensen staan morgen paraat wanneer Emmanuel Macron als achtste president van de Vijfde Republiek de sleutels van het Elysée in handen krijgt.

Uittredend president François Hollande ontvangt Macron om 10 uur op de presidentiële ambtswoning. Vanaf 9.45 uur zal het verkeer in de omgeving worden stilgelegd, inclusief op de Champs-Elysées en aan de Arc de Triomphe. Ook parkeren doe je er beter niet.



Nucleaire codes

Na de ontvangst van Macron zullen hij en Hollande zowat twintig minuten samenzitten in het presidentiële bureau, waar de jongste president een reeks staatsgeheimen en de nucleaire codes overhandigd zal krijgen. Nadat Hollande het Elysée omstreeks 10.30 uur verlaten heeft, volgt dan de eerste toespraak van 'president Macron'.



Hulde

Nadien brengt Macron onder meer nog hulde aan het graf van de onbekende soldaat aan de Arc de Triomphe op de Champs-Elysées. De grote laan is één van de toeristische toplocaties in Parijs, maar vorige maand nog vond er een aanslag plaats waarbij een terrorist een politieman doodschoot.