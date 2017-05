Oekraïense president blijft weg van Eurosongfinale nadat obus vier levens eist

bewerkt door: sam

Bij beschietingen in het oosten van Oekraïne zijn vier burgers omgekomen bij de ontploffing van een obus. Dat meldt Pavlo Jebrivski, het hoofd van het regeringsgezinde lokale bestuur in de Donetsk-regio. Hij wijst de "Russische bezettingstroepen" met de vinger.

Drie vrouwen en een man kwamen om toen een obus hun woning trof in Avdiivka, aldus Jebrivski op Facebook. "De Russische bezettingstroepen hebben residentiële wijken gebombardeerd", zo schrijft hij op een moment dat in de hoofdstad Kiev het Eurovisiesongfestival plaatsvindt.



Pro-Russische separatisten zijn intussen al drie jaar lang in gevecht met het Oekraïense leger in het oosten van het land. Avdiivka is een industriestad op een tiental kilometer van Donetsk en de jongste maanden één van de meest instabiele locaties op de frontlinie.



De opflakkering van geweld houdt de Oekraiënse president Petro Poroshenko vanavond weg van de finale van het Eurovisiesongfestival in de hoofdstad Kiev.