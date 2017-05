Duizenden betogers eisen ontslag van Albanese premier

SVM

13/05/17 Bron: Belga

Duizenden militanten van de rechtse oppositie in Albanië zijn vandaag de straat opgetrokken in Tirana om het ontslag te eisen van premier Edi Rama. Voor oppositiepartij Partia Demokratike (PD) is dat ontslag al langer een voorwaarde om mee te doen aan de parlementsverkiezingen van 18 juni. De Albanese oppositie voert intussen al maanden actie.