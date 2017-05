"Ik heb seks gehad met meer dan 10.000 mannen": ex-prostituee verklapt wat klanten echt willen

Sven Van Malderen

Gwyneth Montenegro was 21 jaar toen ze voor het eerst een bordeel binnenstapte. Het vooruitzicht om als escorte 1.000 Australische dollar (675 euro) per uur te verdienen, sprak haar wel aan. Twaalf jaar later vond ze het welletjes en ging ze met haar leven een heel andere richting uit. De Australische specialiseerde zich in neurolinguïstische programmering (een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering; nvdr). Concreet probeert ze nu vrouwen aan te leren hoe ze mannen beter kunnen begrijpen en hoe ze het meeste uit hun relaties kunnen halen. In een vraaggesprek met nieuwssite news.com.au blikt ze nog één keer terug op haar pikante verleden. "Ik heb met meer dan tienduizend mannen het bed gedeeld, maar ik heb geen spijt van die periode", klinkt het.

"Hoe ben je in die wereld verzeild geraakt?"

"Laat me duidelijk zijn: dat is nooit de bedoeling geweest. Ik was 18 jaar toen ik tijdens het uitgaan het slachtoffer geworden ben van een groepsverkrachting. Iemand had iets in mijn drank gedaan en daar hebben zo'n zeven mannen van geprofiteerd. Ik weet niet meer precies met hoeveel ze waren, want ik was helemaal van de wereld."



"Dat voorval heeft mijn zelfbeeld serieus aangetast. Ik voelde me niets meer waard. Ik kwam uit een christelijke familie en wilde maagd blijven tot het huwelijk. Maar dan gebeurt zoiets. Ik ben toen de heel andere richting uitgeslagen. Ik stortte me van de ene op de andere en op mijn negentiende stond ik te strippen."



"Vanwaar de stap dan nog naar betaalde seks?"

"Ik had toch al een lijn overschreden, dus zo groot leek die stap niet meer. 'En als het tegenvalt, zal het bij die ene keer blijven', dacht ik. Maar eens je je lichaam omruilt voor geld, kan je niet meer terug. Ik ontdekte ook dat ik mijn gevoelens kon uitschakelen, want ik voelde me toch al vuil. Het geld stroomde binnen en heeft me lange tijd in dat wereldje gehouden. Maar toch raad ik het niemand aan."



"Hoeveel vroeg je?"

"500 tot 1.000 Australische dollar (340 tot 675 euro; nvdr) per uur, afhankelijk van wat ze wilden. Maar daar moest ik toch heel wat voor doen."



"Ik was jong en naïef toen ik ermee begon. Een echt braaf meisje. Ik kon mijn ogen dan ook niet geloven toen iemand mij geld bood in ruil voor seks. Ik had nog niet veel ervaring en de collega's zeiden dat het niet veel voorstelde: seks en een massage, meer niet."



"Maar toen wist ik nog niet wat de extraatjes inhielden. Na een tijdje begon ik ook te kussen en was ik met speeltjes in de weer." Lees ook In kaart gebracht: doorsnee prostituee is Roemeense van 25 jaar en vraagt 50 euro

