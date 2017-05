VN na ebola-uitbraak in Congo: Geen reden tot reis- of handelsbeperkingen

Door: redactie

13/05/17

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet na de uitbraak van een ebola-epidemie in het noordoosten van Congo geen redenen voor reis- of handelsbeperkingen. Dat maakte de organisatie van de Verenigde Naties zelf bekend.