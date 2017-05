Ivanka Trump schenkt helft royalty's van haar boek weg

IVI

13/05/17 - 10u27 Bron: The Washington Post

Ivanka Trump werkt nu in het Witte Huis als raadgever van haar vader, president Trump. © ap.

President Trumps oudste dochter Ivanka zal de helft van de royalty's van haar boek 'Women Who Work: Rewriting the Rules for Success' wegschenken aan goede doelen. Twee organisatie hebben gisteren bevestigd dat zij een grote som geld ontvangen hebben van dochter Trump.

De National Urban League, een mensenrechtenorganisatie die vecht tegen racisme en discriminatie, en de Boys and Girls Club of America, een beweging die zich inzet voor naschoolse activiteiten, mochten samen een bedrag van 200.000 dollar in ontvangst nemen.



Ivanka Trump houdt zelf zo'n 425.000 dollar over aan haar boek. Maar van dat bedrag betaalt ze volgens haar woordvoerder ook een schrijver, een researcher en een fact-checker die hebben meegeholpen aan het boek. De andere 425.000 dollar schenkt ze nu dus aan goede doelen. In de komende maanden zullen ook nog andere organisaties een schenking krijgen van mevrouw Trump. Ivanka, die nu hij vader bijstaat als adviseur in het Witte Huis, laat ook weten dat ze extra royalty's die ze in de toekomst zou krijgen, ook aan verschillende organisaties zal geven.



Het boek 'Women Who Work: Rewriting the Rules for Success' werd twee weken geleden uitgebracht. Ivanka Trump geeft in haar boek advies aan werkende vrouwen voor het vinden van een evenwicht tussen hun carrière en hun gezinsleven. De recensies waren weinig lovend. In de eerste week werden 10.445 exemplaren van het boek verkocht. Ivanka Trump heeft geen promotie gevoerd voor haar boek omdat dat niet past bij haar officiële rol die ze heeft binnen het Witte Huis. Trump wou op die manier enige controverse vermijden.