Vliegtuig geëvacueerd na overhoren van "verdachte" conversatie

13/05/17 - 04u34 Bron: Express, Belga

DUITSLAND Op het vliegveld van Keulen-Bonn is gisteravond een vliegtuig geëvacueerd nadat passagiers een conversatie hadden overhoord die ze als "verdacht" bestempelden.

Volgens politiewoordvoerder Rainer Kerstiens hadden twee inzittenden na het boarden het vliegtuig, dat nog op de tarmac stond met open deuren, plots verlaten.



Passagiers hadden vervolgens aan het cabinepersoneel laten waten dat ze "ongerust waren over de veiligheid, omdat ze in het vliegtuig een gesprek gehoord hadden". Wat de inhoud van het gesprek precies was, kon de politiewoordvoerder nog niet bekendmaken.



Zowel passagiers als cabinepersoneel zouden vervolgens geweigerd hebben om de reis naar Palma de Mallorca verder te zetten, omwille van de aanwezigheid van "een verdachte man" op het vliegtuig.



Het vliegtuig, met 167 mensen aan boord, werd ontruimd en onderzocht, net zoals de bagage, maar er werden geen verdachte voorwerpen aangetroffen. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd.