Flitspaal fout gerepareerd: bijna 1.300 boetes voor wie door groen licht rijdt

12/05/17 - 20u05 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © anp.

nederland Door een onzorgvuldige reparatie van een flitspaal, hebben vorige week bijna 1.300 automobilisten onterecht een bekeuring ontvangen. Ze werden tussen 22 en 27 februari op een kruispunt in het Nederlandse Alkmaar geflitst terwijl ze door oranje of groen licht reden.

Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland heeft een monteur begin dit jaar bij een reparatie de kabels verkeerd aangesloten. In plaats van op rood licht werd zo op groen licht geflitst. Na de reparatie nam hij niet meer de moeite om de paal te testen. Daardoor bleef het euvel vijf dagen lang onopgemerkt. De flitspaal werd pas op 27 februari uitgezet.



In totaal werden 1.279 onterechte boetes van 239 euro uitgedeeld. Die zijn inmiddels allemaal ingetrokken. Wie al heeft betaald, krijgt het geld teruggestort. Sinds 3 mei flitst de paal weer.