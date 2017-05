Minstens 20 doden bij bomaanslag op Pakistaanse vicevoorzitter van de Senaat

KVE

12/05/17 - 15u02 Bron: Belga

© epa.

In Zuid-Pakistan zijn bij een zware bomaanslag op een konvooi van een vooraanstaand politicus minstens 20 doden gevallen. De vicevoorzitter van de Senaat, Abdul Ghafoor Haidary, was in de provincie Baloechistan van een manifestatie in een Koranschool onderweg naar het vrijdaggebed, toen een vermoedelijke zelfmoordterrorist zijn explosieven naast de auto van de senator liet ontploffen, aldus politiecommissaris Saber Khan van de stad Mastung.

Haidary raakte gewond, net zoals minstens een vijftigtal andere mensen. De dodentol kan nog oplopen, want enkele gewonden bevinden zich in kritieke toestand. Televisiebeelden toonden de zwaarbschadigde terreinwagen en bloedvlekken op een stoffige weg. De explosie gebeurde toen Haidary uit zijn wagen stapte, aldus Khan. De senator wordt behandeld in een militair hospitaal in Quetta. Zijn toestand zou stabiel zijn.



Wie voor de terreurdaad verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. Baloechistan, dat grenst aan Afghanistan en Iran, is de grootste en meest opstandige provincie van het land, waar veel terreurgroepen met onderscheiden motieven actief zijn.



Haidary is naast zijn functie als vicevoorzitter van de Senaat ook bestuurslid van de religieuze partij Jamiat Ulema-e Islam Fazl (JUIF). Die partij spiegelt haar wereldbeeld aan een aartsconservatieve Deobandi-stroming binnen de soennitische Islam.



Die stroming wordt ook gevolgd door vele radicale islamisten in Pakistan, waaronder de taliban en de aan hen gelinkte meedogenloze groep Jamaat ul-Ahrar. De JUIF steunt echter het leger en de regering in hun offensieven tegen de vele islamistische verzetsgroepen in Pakistan.