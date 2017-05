Hoofdredacteur van online-editie Cumhuriyet in Turkije opgepakt

Door: redactie

12/05/17 - 13u32 Bron: Belga

© afp.

Nadat in april een twintigtal medewerkers van de Turkse krant Cumhuriyet werden opgepakt, is nu ook de hoofdredacteur van de online-editie gearresteerd.

Oguz Güven werd volgens het staatspersagentschap Anadolu opgepakt omwille van een bericht over de dood van de Turkse procureur Mustafa Alper eerder deze week. Alper was woensdag bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij was belast met het gerechtelijk onderzoek naar een aantal verdachten, die sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar in de cel zitten. Nadere details over de arrestatie van Güven zijn niet bekend.



Het Openbaar Ministerie eist lange gevangenisstraffen voor 19 redactieleden van Cumhuriyet. Twaalf van hen zitten al sinds november in voorlopige hechtenis. Ze worden beschuldigd van steun aan of lidmaatschap van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK, de marxistisch-leninistische organisatie DHKP-C (Revolutionair Volksbevrijdingsleger) of de Gülenbeweging, die volgens de Turkse regering verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016.



Can Dündar, de voormalige hoofdredacteur van Cumhuriyet die in Duitsland in ballingschap verblijft, riskeert volgens de aanklacht wegens steun aan terroristische activiteiten tot 15 jaar gevangenis, net zoals de huidige hoofdredacteur van de krant Murat Sabuncu, de bekende onderzoeksjournalist Ahmet Sik en columnist Kadri Gürsel. De uitgever van Cumhuriyet, Akin Atalay, riskeert zelfs tot 43 jaar cel.