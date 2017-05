Dokters waarschuwen voor gevaarlijke parasiet in sushi

Koen Van De Sype

Slecht nieuws als je van sushi of andere niet uitgebakken visgerechten houdt. Dokters waarschuwen dat ze steeds meer infecties zien die veroorzaakt worden door een parasiet die daarin voorkomt. Bij Anisakiasis of haringziekte ontsteekt het maag-darmkanaal en dat kan behoorlijk pijnlijk zijn.

Hij bleek gevoelige darmen te hebben en bloedonderzoek toonde aan dat hij een infectie had. Hij vertelde dat hij sushi had gegeten en daarop besloten artsen met een camera in zijn maag te kijken. En daar ontdekten ze een parasiet die zich vast had gezet op zijn maagwand. Ze verwijderden hem en onderzoek toonde aan dat het een anisakis was, een worm die onder meer voorkomt in rauwe of niet volledig uitgebakken zalm, haring, makreel, heilbot en calamares. Nederland De infectie door de worm werd voor het eerst vastgesteld in de jaren zestig in Nederland nadat iemand rauwe haring had gegeten. Sindsdien werd ze ook elders gezien - vooral in Japan (waar veel rauwe vis wordt gegeten) en Spanje (waar ansjovis een delicatesse is) - en de jongste jaren steeds vaker.

Het goede nieuws: de worm is niet dodelijk. Hoewel de parasiet verscheidene weken in de maag kan overleven als larve, sterft hij voor hij volwassen wordt. Hij kan voor die tijd wel flink wat miserie veroorzaken, onder meer een ontsteking in de slokdarm, maag of darmen. Zonder behandeling kan dat uitmonden in chronische symptomen, die doen denken aan een maagzweer en die weken tot maanden kunnen aanhouden. Ook bloedingen en darmobstructies komen voor.



Allergische reactie

Het wordt pas echt gevaarlijk als patiënten een allergische reactie krijgen, met zwellingen, uitslag en zelfs een anafylactische shock die ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies kan meebrengen.



Maar zo ver komt het meestal niet. Het is zelfs niet altijd nodig dat de worm wordt verwijderd via een endoscopie, als de klachten niet te ernstig van aard zijn. Een medicijn dat de parasiet doodt, bestaat overigens niet. "Sommige mensen merken een tintelend gevoel als ze rauwe vis eten en dat is de worm die rondkruipt in hun mond of keel", volgens de website van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC). "Dan kan je de worm soms nog ophoesten en manueel verwijderen. Of overgeven."



Voorkomen

Voorkomen dat je de parasiet binnenkrijgt, kan alleen door geen rauwe vis te eten of die te koken (tot een inwendige temperatuur van 62 graden) of in te vriezen (72 uur op -20 graden). Normaal gezien kan je hem wel met het blote oog waarnemen.