Blogger streamt bevalling live op Facebook (en 62.500 mensen kijken gefascineerd toe)

video Voor de meeste jonge koppels is het een heel intiem moment, maar niet voor Sarah Cantwell (28) uit het Engelse Didcot bij Oxford. De blogger zond haar bevalling live uit op Facebook en maar liefst 62.500 mensen keken toe hoe ze aan het persen ging op de vloer van haar slaapkamer.

Ze koos voor een natuurlijke bevalling thuis, met de hulp van een vroedvrouw. "Toen ik twee jaar geleden beviel van mijn dochter Rosalie ging ik binnen op de kraamafdeling toen mijn weeën al een heel eind gevorderd waren", vertelt ze. "Toen moest ik een hele tijd wachten tot ze me onderzocht hadden. Dat wilde ik deze keer vermijden. Thuis bevallen heeft ook als voordeel dat ik mijn kindje meteen aan haar zusje kan voorstellen als ze morgenvroeg wakker wordt. Mijn man Nick (30) was er ook bij." Snel Ze maakte de video ook omdat ze de bevalling ook voor zichzelf wilde vastleggen. "Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan", vertelt ze. "Mijn water brak om 3.30 uur en ik belde meteen de vroedvrouw. De bevallingsweeën waren al begonnen voor ze aankwam. Ik begon uit te zenden om 5.10 uur." Kalm Ze gaf meteen een stand van zaken aan haar kijkers, heel kalm tussen de weeën door. Intussen checkte de vroedvrouw de hartslag van de baby, iets wat iedereen ook kon horen. Sarah bleef de hele tijd lachen en praten. Amper 20 minuten nadat het streamen begon, beviel ze. Zonder iets tegen de pijn te nemen.

"Het was de perfecte geboorte, het ging helemaal zoals ik het wilde", reageerde Sarah toen ze haar dochter Maeve Elizabeth eindelijk in haar armen hield. "Ik wilde met de uitzending tonen dat bevallen niet onaangenaam hoeft te zijn. Het ging veel rustiger dan mijn eerste bevalling. Het was alles waar ik van had gedroomd."



Lachgas

Heel wat kijkers feliciteerden haar na de geboorte dat ze zo kalm was gebleven. "Op het einde was het toch een beetje sterven", lachte ze nog. "Ik had graag nog een beetje lachgas genomen op het einde, maar het ging allemaal wat te snel. Maar ik ben trots dat ik het toch zonder heb gekund."