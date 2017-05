Brazilië heft noodtoestand zikavirus na 18 maanden op

kv

12/05/17 - 04u32 Bron: Belga

Baby Juan Pedro lijdt aan microcefalie, een geboortedefect gelinkt aan het zikavirus. © reuters.

Brazilië heeft donderdag de noodtoestand die werd ingesteld wegens de zika-epidemie opgeheven, na achttien maanden.

Tussen januari en april van dit jaar werden volgens het ministerie van Gezondheid maar 7.911 gevallen van het zikavirus vastgesteld. Dat is goed voor een daling met 95 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, toen het om 170.000 gevallen ging. Ook het aantal baby's dat geboren werd met microcefalie, een te kleine schedelomvang met grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling, daalde volgens het ministerie evenredig.



Het zikavirus wordt verspreid door de mug aedes aegypti. De overheid in Brazilië heeft veel ondernomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Maar de hoofdoorzaak voor de grote terugloop zou zijn dat mensen die eenmaal aangestoken zijn geweest volgens wetenschappers geen nieuwe infectie kunnen oplopen.