Macron stelt kandidatenlijst verkiezingen voor: meer dan de helft deed nog nooit aan politiek

De politieke groepering van de verkozen Franse president Emmanuel Macron, La République en Marche, heeft haar kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen van juni voorgelegd. Ze telt voorlopig 428 kandidaten, maar is nog niet compleet. Zoals beloofd zijn er heel wat namen bij die politiek nog een onbeschreven blad zijn: maar liefst 52 procent heeft geen ervaring op dat vlak.

Het was secretaris-generaal Richard Ferrand van En Marche die de eer had de lijst voor te leggen in Parijs. En Marche had zich tot doel gesteld vandaag al de volledige lijst van 577 kandidaten (het aantal kiesdistricten in Frankrijk) te presenteren. Maar dat schema werd overhoop gehaald door late kandidaturen, zoals die van oud-premier Manuel Valls (van de PS), en de noodzaak om geïnteresseerden degelijk te screenen. Valls zal overigens niet op de En Marche-lijst prijken. De beweging van Macron gaat in zijn kiesdistrict evenwel geen tegenkandidaat presenteren.



Meerderheid

De 39-jarige Macron hoopt vanuit het niets - zijn beweging telt uiteraard nog geen enkel zitje in de assemblée - meteen naar een parlementaire meerderheid te gaan. Daarvoor rekent hij op steun van de media en op het feit dat de twee klassieke partijen zwaar aan het eroderen zijn.