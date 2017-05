Leraar doodgeschoten voor ogen van scholieren in Göteborg: drie gemaskerde daders op de vlucht

avh

11/05/17 - 15u05 Bron: Aftonbladet; The Local

Twee gemaskerde mannen hebben vanochtend het vuur geopend op een leraar in de Zweedse stad Göteborg. De man zat in zijn wagen toen hij werd doodgeschoten. De gemaskerde mannen sprongen daarna in een auto en reden weg. Een derde dader zat achter het stuur.