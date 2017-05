'Molotovkaktail' of 'poopootov': Venezolanen gooien uitwerpselen naar ordediensten

Bewerkt door: LB

11/05/17 - 13u31 Bron: Reuters

© screenshot vrt.

'Poopootov cocktails' worden ze genoemd, verwijzend naar molotovcocktails: bokalen en flessen gevuld met uitwerpselen. Het is het nieuwe wapen in de strijd tegen de ordediensten die Venezolaanse actievoerders nu al zes weken volhouden. "Zij hebben gas, wij hebben stront", zo riepen de actievoerders gisteren op sociale media op.

De inflatie is torenhoog, er is een nijpend gebrek aan de meest elementaire medische voorzieningen en miljoenen Venezolanen lijden honger: je kan gerust stellen dat Venezuela in een diepe crisis zit.



Al wekenlang komen duizenden mensen op straat om de toestand aan te klagen. Kop van Jut is de onpopulaire president Nicolas Maduro.



Infectieziektes

Maar sommige sympathisanten van de oppositie vinden het een weerzinwekkend plan om uitwerpselen van zowel mensen als dieren naar de ordediensten te gooien. Ze vinden het een ongepaste en onhygiënische tactiek, zelfs al verachten ze de regering. Ze wijzen er ook op dat de 'poopootov' of 'Molotovkaktail' kan zorgen voor infectieziektes die nu al lelijk huishouden door een gebrek aan ontsmettingsmiddelen en zeep.



"De jongeren gaan de ordediensten telijf met stenen, maar nu hebben ze een nieuw wapen: uitwerpselen", stelt een 51-jarige tandartse tegenover Reuters terwijl ze in haar huis containers met uitwerpselen vulde. "Eén van mijn patiënten verzamelt de uitwerpselen van haar kind", verklaarde de vrouw die anoniem wenste te blijven.



In WhatsApp-groepen worden instructies gedeeld om de 'Poopootov cocktails' te maken. Sommigen adviseren geen glazen containers te gebruiken zodat de agenten niet verwond maar enkel vernederd worden.



"Pure waanzin"

"Het gebruik van uitwerpselen is niet alleen een wanhoopsdaad, het is pure waanzin", zei de regeringsgezinde tv-figyyr Mario Silva op Twitter. Gezien de agenten van de ordediensten ook onder de crisis lijden, wordt in het oppositiekamp gevreesd dat de tactiek een averrechts effect kan hebben. Heel wat agenten hebben sympathie voor de eisen van de actievoerders maar durven die niet te uiten uit schrik voor vergelding door de autoriteiten.



De oppositiecoalitie spreekt zich niet uit over de nieuwe tactiek, maar enkele parlementsleden gaven wel hun goedkeuring. "Zij zetten hun wapens in tegen ons, dus het volk gebruikt wat het heeft", verklaarde parlementslid Rafael Guzman, die maandag nog een traangasgranaat teruggooide naar de veiligheidstroepen.