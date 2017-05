Het trieste verhaal achter een tentje in een bos

Angelique Kunst

Wat bezielt je als je in een gammel tentje in een bos bij het Nederlandse Hengelo gaat wonen? Hoe ver ben je heen als je je flat inruilt voor een stuk zeildoek? Het verhaal van Richard*, een briljante maar autistische softwareontwikkelaar die ontspoorde, vertelt ook hoe voorbijgangers omgaan met zo'n vreemde, onzichtbare 'andere'.

Het verhaal begint in de meivakantie. Tussen de braamstruiken in een bos langs het Twentekanaal staat ineens een tentje. Het is een modern ding, met flexibele stokken, maar het is door ruimtegebrek wat rommelig opgezet. Het tentdoek is aangevuld met twee hoeslakens en vuilniszakken. Een paar takken bovenop lijken bedoeld als camouflage. Het oogt als kinderspel in de meivakantie.



Deken en een kookstel

Na een paar dagen begint het passerende hondenuitlaters toch op te vallen dat er geen kinderen bij de tent spelen. Zou er dan misschien een zwerver wonen? Een blik in de tent lijkt dat te bevestigen. Op de grond een pluchen deken, daarop een grote zwarte rugzak. Een dure, met de opdruk van Bever Sport. Daarnaast een geavanceerd outdoorkooktoestelletje. Verder een olielamp met een fles lampolie. Sinaasappelsap van de Jumbo en een zak spekjes.



De tent ruikt binnen doordringend naar sigarettenrook en het kooktoestel blijkt vol peuken te zitten. Achter de rugzak staat een schilderijtje. Kleurrijk en onbeholpen als een kindertekening, maar met een agressieve ondertoon: een grimmig kijkende hond snijdt een slang doormidden.

'Woont hier iemand?' Wat moet je daarmee als voorbijganger? Wie laat zijn dure en persoonlijke spulletjes zo onbeheerd achter? Even aankijken maar. Maar na een paar dagen ligt alles er nog precies zo bij, niets wijst erop dat hier iemand slaapt, of eet, of leeft. Wel ligt er inmiddels een briefje. 'Dag! Woont hier iemand? Kunnen we helpen met eten of drinken? Laat u een briefje voor ons achter hier? Dan kijken we morgen of u geantwoord heeft. Vriendelijke groet!' Ernaast liggen een pen en een papiertje voor het antwoord.

Hij heeft ook goede banen gehad, bij werkgevers die gek met hem waren, omdat hij zo verschrikkelijk goed was in zijn werk Vader van Richard Wat lief. Wat een vertrouwen. Want de buurtapp meldt dat er de laatste dagen veel wordt ingebroken in de wijk. Je zou dus ook kunnen uitgaan van het slechtste in deze onbekende mens. Omdat er maar steeds geen beweging in de zaak komt moet de rugzak uitsluitsel geven. Er zit een regenpak in, handschoenen, nog een deel van de tent. En (schrikken!) een bivakmuts. Zou het dan toch die inbreker zijn die de buurt onveilig maakt? Maar inbrekers laten hun spullen toch niet zo onbeheerd achter? In de rugzak zit verder niets wat ook maar enig idee geeft over de eigenaar.



Schilderij

Het schilderij is het enige aanknopingspunt. En verrassend genoeg blijkt een foto daarvan op het internet te vinden. Het pseudoniem van de schilder leidt naar een naam: Richard. En zijn naam levert via Google aanwijzingen op voor het verdrietige verhaal achter het tentje. Richard heeft bij verschillende werkgevers prachtige dingen gedaan. Hij was een bijzonder succesvol softwareontwerper. Maar ergens, ongeveer een jaar geleden, ging het mis. Toen werden Richards commentaren op diverse websites ineens vreemd van toon. © Annina Romita.

Gesloten afdeling Hij begon een eigen site, over de bizarre godsdienst die hij aanhangt en waarvan hij denkt de grote profeet te zijn. Een verdere speurtocht leidt naar Richards vader. Die bevestigt dat het niet goed gaat met zijn zoon.



"Hij is vorige week opgepakt door de politie, omdat hij een agent had uitgescholden. Hij zit nu op de gesloten afdeling van Mediant. Dat is voor ons een opluchting, omdat we weten dat hij nu in goede handen is. Richard is een zorgmijder, hij vindt dat er met hem niks aan de hand is. Als ouders kun je dan helemaal niets doen voor je kind, hij is volwassen en je hebt niets meer te vertellen. Hij is ontzettend intelligent, misschien wel tè intelligent. Hij is een briljante softwareontwikkelaar, maar hij is ook autistisch en kan dus moeilijk met collega's omgaan. Hij is ontspoord, hij heeft wanen. Hij heeft zijn eigen godsdienst gecreëerd en denkt dat hij de enige is die het snapt, de rest van de wereld ziet alles verkeerd."



Van het tentje wisten de ouders niets, maar het verbaast zijn vader niet. "Hij wilde laten zien dat hij kon overleven in de wildernis. Hij heeft overigens gewoon een flatje in Hengelo, hij is geen zwerver."



Andere kant

Een nieuw bezoek aan de tent laat ook de andere kant van de maatschappij zien. De rugzak is weg. Het kooktoestelletje en de lamp ook. Meegenomen met goede bedoelingen? De peuken uit het kooktoestelletje liggen achteloos verspreid over de deken. Dat duidt niet op een vriendelijke daad. En een briefje waar de eigenaar de spullen kan ophalen ontbreekt ook. Zou iemand werkelijk een zwerver bestelen? Hoe diep kun je zinken?



De volgende dag komen de ouders van Richard de overgebleven spullen ophalen. "Och...", zucht zijn moeder als ze het tentje ziet. Ze herkent de hoeslakens: "Die was ik al kwijt." Ze vertelt over de worsteling van de afgelopen jaren. Haar zoon is al een paar keer opgenomen. Maar hij heeft ook goede banen gehad, bij werkgevers die gek met hem waren, omdat hij zo verschrikkelijk goed was in zijn werk. "Bij zijn laatste baan hebben ze hem heel lang de hand boven het hoofd gehouden, geprobeerd hem te helpen. Maar hij was gewoon niet meer te handhaven", weet ze. Hij zit nu op de gesloten afdeling van Mediant. Dat is voor ons een opluchting, omdat we weten dat hij nu in goede handen is Vader van Richard