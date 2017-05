Mensensmokkelaars schieten op Libische kustwacht

Door: redactie

11/05/17 - 02u45 Bron: Belga

Een baby krijgt een warmtedekentje over zich heen gelegd tijdens een reddingsoperatie in de Middellandse Zee in de internationale wateren bij Sabratha. © reuters.

De Libische kustwacht heeft gisteren een boot met bijna 500 migranten onderschept. Het vaartuig had Italië als bestemming. De mensensmokkelaars vuurden schoten af op de kustwacht, maar daarbij vielen geen slachtoffers. De kustwacht kwam bijna in aanvaring met een schip van een Duitse hulporganisatie.

De reddingsoperatie vond plaats ter hoogte van de stad Sabratha. De mensensmokkelaars namen volgens volgens de woordvoerder van de Libische kustwacht, Ayoub Kacem, de kustwacht onder vuur, maar daarbij vielen geen slachtoffers. Aan boord van het schip zaten volgens Kacem 493 migranten, onder hen 277 uit Marokko. De andere inzittenden kwamen onder meer uit Bangladesh, Tunesië, Syrië, Egypte, Soedan, Pakistan en Nigeria.



Bij de reddingsactie kwam de Libische kustwacht bijna in aanvaring met een schip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch. De vrijwilligers op dat schip wilden de migranten meenemen naar Europa, omdat Libië onveilig zou zijn.



Volgens de organisatie bracht de Libische kustwacht de bemanning van Sea Watch in gevaar. Ze heeft een filmpje op Twitter gezet van het gevaarlijke manoeuvre.



Humanitaire bijstand

De opvarenden zijn door de kustwacht naar de marinebasis in Tripoli gebracht, waar ze eerst humanitaire bijstand kregen om daarna naar detentiecentra gebracht te worden. Volgens internationale organisaties bevinden zich momenteel tussen 800.000 en een miljoen migranten in Libië, die van daaruit naar Europa hopen te geraken. De meesten komen van Sub-Sahara-Afrika, waarvan er tussen 7.000 en 8.000 migranten vastgehouden worden in detentiecentra.



Mensensmokkelaars profiteren van de chaos die in Libië heerst sinds de val van Moammar al-Kadhafi in 2011.