Libische kustwacht onderschept boot met 500 migranten

11/05/17 - 02u45 Bron: Belga

Een baby krijgt een warmtedekentje over zich heen gelegd tijdens een reddingsoperatie in de Middellandse Zee in de internationale wateren bij Sabratha. © reuters.

De Libische kustwacht heeft gisteren een boot met bijna 500 migranten onderschept. Het vaartuig had Italië als bestemming.