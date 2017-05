Nieuwe noodhulpcoördinator van VN wordt opnieuw Brit

Door: redactie

11/05/17 - 00u45 Bron: Belga

Stephen O'Brien, de huidige noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties. © reuters.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gaat de Brit Mark Lowcock benoemen tot noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties, zo klonk het gisteren bij VN-medewerkers.

De 54-jarige Lowcock staat sinds 2001 aan het hoofd van het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling (DFID). Hij zal bij de VN het roer overnemen van Stephen O'Brien, die de functie twee jaar uitvoerde.



Guterres zal Lowcocks benoeming volgens VN-diplomaten morgen aankondigen, en zijn kandidatuur geniet de steun van de Britse premier Theresa May. Daarmee komt na O'Brien opnieuw een Brit aan het hoofd van het agentschap te staan, de vierde al sinds 2007.



Delicate opdracht

O'Brien ijverde tijdens zijn ambt voor het toelaten van humanitaire hulp in Syrië, en ging daarbij soms in tegen Rusland en de Veiligheidsraad. Lowcock erft nu die delicate opdracht. Ook zal hij de hongersnood die Zuid-Soedan, het noordoosten van Nigeria, Somalië en Jemen bedreigt het hoofd moeten bieden. Dat is evenmin een eenvoudige opdracht, aangezien de Verenigde Naties 4,4 miljard vroegen om die te bestrijden, maar tot op heden maar 1,3 miljard ontvingen.



Sinds zijn aantreden als secretaris-generaal begin januari benoemde Guterres ook al een Fransman tot het hoofd van de vredesoperaties. Hij moet nu nog iemand aanduiden voor terrorismebestrijding, en dat wordt waarschijnlijk een Rus.



Tradities

Gutteres wijkt dus niet af van de VN-traditie om de sleutelposities toe te kennen aan de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad: Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland en de Verenigde Staten.