Verhuisplannen? Dit Italiaans dorpje betaalt je om er te komen wonen

10/05/17 - 23u59 Bron: The Guardian, USA Today

Een straat in Bormida © Google Maps.

Droom je van een leven op een rustige plek? Weg van de stress en dagelijkse sleur? Dan is Bormida, een bergdorpje in het Italiaanse Ligurië, misschien wel iets voor jou. Nieuwe bewoners krijgen er meteen een bonus van 2000 euro en kunnen er huren voor een prikje.

Bormida ligt op zo'n 80 kilometer van Genua, de grootste nabijgelegen stad. Het dorpje telt één hoofdstraat, vier restaurants, een bed & breakfast en een postkantoor dat slechts drie dagen per week open is. De meeste gebouwen dateren uit de dertiende eeuw.



Toen Daniele Galliano er in 2014 burgemeester werd, telde Bormida amper 390 inwoners. Bang dat zijn thuis zou vervallen tot een spookdorp, nam de burgemeester maatregelen om nieuwe inwoners aan te trekken.



Momenteel bedraagt de populatie van Bormida 394. Op het eerste gezicht geen al te indrukwekkende stijging, maar dat is schijn. De voorbije jaren zijn immers 54 inwoners overleden of vertrokken en werden er amper vier kinderen geboren. Galliano slaagde erin om nieuwe inwoners aan te trekken door de huurprijzen te verlagen tot amper 50 à 120 euro.



"In plaats van een groot demografisch tekort te zien, is de situatie stabiel dankzij de initiatieven van het gemeentebestuur om mensen die, uit noodzaak of voor het plezier, willen wonen in een klein bergdorpje als het onze," vertelde Galliano aan een lokale krant.



Omdat de werkelijke bevolkingsgroei echter zeer beperkt bleef, besloot Galliano dat er grotere maatregelen nodig waren om nieuwe dorpelingen aan te trekken. Daarom wil hij een bonus voorzien voor nieuwe inwoners: zij ontvangen 2000 euro als ze een woning huren of kopen in Bormida.



De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de lokale gemeenteraad, zo schreef Galliano op zijn Facebookpagina, maar als alles volgens plan verloopt treedt het initiatief vanaf volgend jaar in werking.



"We werken de plannen nog verder uit, maar iedereen is welkom om hier te komen wonen," vertelde een lokaal gemeenteraadslid dat anoniem wilde blijven aan The Guardian. "We zijn een kleine gemeenschap, maar erg gastvrij. We liggen hoog in een bergachtige regio, maar ook niet ver van de zee. Het is een gezonde levensstijl, de lucht is erg schoon."



"Er valt hier niet veel te beleven, maar het leven is hier zo eenvoudig en natuurlijk, we hebben bossen, geiten, de kerk en veel lekker eten. Het leven zou hier gegarandeerd stressvrij zijn," zegt de manager van Oddone Giuseppe, een van de plaatselijke restaurants.